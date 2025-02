Die Frankfurter Paulskirche – Wiege der deutschen Demokratie

"Die Hinrichtung Robert Blums in der Brigittenau am 9. November 1848" (kolorierte Lithographie. 1848): Blum, geboren 1807 in Köln, war Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung und stammte aus ärmlichen Verhältnissen. In der zweiten Phase der Revolution beteiligte er sich in Wien am Oktoberaufstand 1848 gegen kaiserlich-österreichische Truppen. Nach der Niederschlagung des Aufstands wurde er nach einem Standgerichtsurteil hingerichtet.