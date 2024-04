„Die Flitterwochen sind vorbei“ – Euphorie für KI sinkt

Diese Woche mit Sina Kürtz und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Eine KI soll Biergeschmack testen – das können wir doch selbst! (02:27)

- Aus der Bibliothek von Harvard wurde ein Buch verbannt, weil es in Menschenhaut gebunden war. Das ist allerdings kein Einzelfall ... (11:52)

- Das Dezimalsystem wurde früher erfunden als gedacht – und ja, das sollte uns interessieren. (23:12)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Human remains in University Museum Collections: https://provost.harvard.edu/files/provost/files/harvard_university-_human_remains_report_fall_2022.pdf?m=1663090982

WHAT IS THE STATUS OF THE BOOK BOUND IN HUMAN SKIN AT HARVARD?: https://ask.library.harvard.edu/faq/82429

Predicting and improving complex beer flavor through machine learning: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38531860/

Decimal fractional numeration and the decimal point in 15th-century Italy: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0315086024000016?via%3Dihub



Unser Podcast-Tipp der Woche: „11KM: der tagesschau-Podcast“: Immer ein Thema aus den aktuellen News in aller Tiefe, mit Recherchen aus der ARD.

https://1.ard.de/11KM_Podcast



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König