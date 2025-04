Deswegen ist deine Zahnbürste ein Hotspot für Viren (Dein Duschkopf übrigens auch)

Diese Woche mit Sina Kürtz und Julia Nestlen.



Ihre Themen sind:

- Hurricanes mit weiblichen Namen werden unterschätzt – warum eigentlich? (01:17)

- Neue Gammastrahlung in Gewittern entdeckt – Brutstätte für Hulk-Gegner? (11:20)

- Zwei Quallen können zu einer werden – welche Vorteile könnte das haben? (18:03)

- Der Mount Everest wächst schneller als andere Berge – warum das für Bergsteiger*innen egal ist (25:12)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Female hurricanes are deadlier than male hurricanes: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1402786111

Tropical Cyclone Names: https://www.nhc.noaa.gov/aboutnames.shtml

Highly dynamic gamma-ray emissions are common in tropical thunderclouds: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07936-6

Flickering gamma-ray flashes, the missing link between gamma glows and TGFs: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07893-0

Rapid physiological integration of fused ctenophores: https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(24)01023-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982224010236%3Fshowall%3Dtrue

Recent uplift of Chomolungma enhanced by river drainage piracy: https://www.nature.com/articles/s41561-024-01535-w

Die Fakt ab-Folge mit der Frage, ob unsere Berge in Zukunft kleiner werden: https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/spinnenzombies-forscher-haben-untote-krabbeltiere-gebastelt/swr-kultur/10714379/



Unser Podcast-Tipp der Woche: Baborie & Rakers – Sie orgeln sich durchs Alphabet! https://www.ardaudiothek.de/sendung/baborie-und-rakers-sie-orgeln-sich-durchs-alphabet/13759699/



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König