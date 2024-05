Der Satellit der Zukunft ist aus Holz! | mit der Youtuberin Rebecca Elizabeth

Diese Woche gibts ein Special! Ihr hört Julia Nestlen und ihre Gäste Caro Worbs und Miguel Robitzky vom Podcast too many tabs.

Hört da auf jeden Fall mal rein: https://www.ardaudiothek.de/sendung/too-many-tabs-der-podcast/10766603/



Ihre Themen sind:

- Caro und Miguel haben herausgefunden, dann man Schwangerschaftstests früher auf eine etwas weirde Art durchgeführt hat. Mit Fröschen! (06:01)

- Julia hat eine Studie gefunden, die untersucht, ob Blut und Kartoffeln als Baustoffe für Häuser auf dem Mars taugen würden. Würdet ihr in sowas wohnen wollen?? (17:17)



Weitere Infos und Studien:

https://www.dw.com/de/krallenfr%C3%B6sche-vom-schwangerschaftstest-zur-%C3%B6kogefahr/a-59180076

https://www.bbc.com/news/uk-wales-44886585

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/eng-2022-0390/html



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König