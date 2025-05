Demokratiebildung – Was Schulen besser machen könnten

Bob Blume im Gespräch mit Marina Weisband

"Hast Du das Gefühl, an den Problemen der Welt etwas bewirken zu können?" Nur 40 Prozent der deutschen Schüler*innen antworten auf diese Frage: "Ja!" – so wenige wie in keinem anderen europäischen Land, sagt Marina Weisband.

Viele kennen Marina Weisband als politischen Talkshowgast. Doch die Diplom-Psychologin engagiert sich vor allem für eine moderne Demokratiebildung an den Schulen. Seit 2014 leitet sie das von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Projekt "Aula". Es will Jugendliche dazu befähigen, sich aktiv an der Gestaltung ihres schulischen Umfelds zu beteiligen. An vielen Beispielen veranschaulicht sie, wie das geht.