Als David Ben Gurion am 14. Mai 1948 Israel für unabhängig erklärte, glich die Region einem Pulverfass. Gefechte, Überfälle auf Siedlungen, Massaker an den jeweils anderen – seit Ende des 19. Jahrhunderts hatten Juden und Araber um ihr „Heiliges Land" gekämpft. Die tragische Vorgeschichte des Nahostkonflikts erklärt auch die Brutalität, mit der aktuell dort Krieg geführt wird. Von Rainer Volk (SWR 2024)

Hinweis: Bei den Erläuterungen zur Parole “From the River to the Sea, Palestine will be free” ist uns ein Fehler unterlaufen: Mit "the Sea" ist das Mittelmeer gemeint, nicht das Rote Meer. Wir werden den Beitrag in Kürze korrigieren.