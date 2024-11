Croissant und Kakao – darum sind sie das perfekte Anti-Stress-Frühstück

Diese Woche mit Charlotte Grieser und Julia Nestlen.



Ihre Themen sind:

- Naschkatzen sind nettere Menschen (01:14)

- Alte Spatzen granteln gern (08:46)

- So große Beute kann eine Würgeschlange runterschlingen (16:57)

- 3 Jahre Fakt – Wer beantwortet alle Quizfragen? (24:20)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Naschen nette Menschen besonders gerne Süßes?

https://www.sueddeutsche.de/wissen/naschkatzen-deutschland-studie-zusammenhang-persoenlichkeit-vorliebe-suesses-li.3140558

Big pythons, big gape, and big prey

https://journals.ku.edu/reptilesandamphibians/article/view/21867

Wie viel können Pythons maximal auf einmal schlucken?

https://www.n-tv.de/wissen/Wie-viel-koennen-Pythons-maximal-auf-einmal-schlucken-article25330190.html

Auch Spatzen granteln im Alter

https://www.fr.de/wissen/auch-spatzen-granteln-im-alter-zr-93389129.html

Not so social in old age: demography as one driver of decreasing sociality

http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2022.0458



