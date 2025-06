Diese Woche mit Julia Nestlen und unserer Gästin Anne-Dorette Ziems vom Podcast "Ready for Liftoff! Der Raumfahrt-Podcast"



Ihre Themen sind:

- Außerirdisch aussehende Dinosaurier (06:55)

- Neue Methode, um Alien aufzuspüren (13:30)

- Ein historisches Massaker, das es nie gab (22:05)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

A name for the Provincial Fossil of British Columbia: a strange new elasmosaur taxon from the Santonian of Vancouver Island: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14772019.2025.2489938?username=lyndal_byford#d1e226

In Search of Extraterrestrial Artificial Intelligence Through Dyson Sphere–like Structures around Primordial Black Holes: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ad9b10

FRAUGHT WITH HIGH TRAGEDY: A CONTEXTUAL AND CHRONOLOGICAL RECONSIDERATION OF THE MAIDEN CASTLE IRON AGE ‘WAR CEMETERY’ (ENGLAND): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ojoa.12324



