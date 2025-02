Challenge: Wie kriegen wir Julias Gesicht auf eine Euro-Münze?

Diese Woche mit Julia Nestlen und Charlotte Grieser.



Ihre Themen sind:

- Der seltsame Ursprung unserer Ohren (1:06)

- Die falschen Erinnerungen in unserem Kopf (5:38)

- Bald wieder Vulkanausbrüche in der Eifel? (13:52)

- Riesengürteltiere und andere Promotionsthemen (21:10)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Your Outer Ear Used To Be A Bit Of Respiratory Equipment: https://www.iflscience.com/your-outer-ear-used-to-be-a-bit-of-respiratory-equipment-77560

An earful of gill: USC Stem Cell study points to the evolutionary origin of the mammalian outer ear: https://www.eurekalert.org/news-releases/1069742

Lost in the Mall? Interrogating Judgements of False Memory: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acp.70012

False Memories Under Fire: Surprising Science Behind What We Really Recall: https://scitechdaily.com/false-memories-under-fire-surprising-science-behind-what-we-really-recall/

Mögliche Magmakammer in der Eifel entdeckt: https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/magmakammer-eifel-100.html

Seismic Reflection Imaging of Fluid-Filled Sills in the West Eifel Volcanic Field, Germany: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024GL111425

Melting Ice Sheets Likely To Trigger Antarctic Volcanic Eruptions: https://www.iflscience.com/melting-ice-sheets-likely-to-trigger-antarctic-volcanic-eruptions-77606

Das Gürteltier ist das „Zootier des Jahres“ 2025: https://www.zootierdesjahres.de/

Wenn ihr euch jetzt weiter mit Vulkanen beschäftigen wollt, dann schaut doch mal in die ARD-Mediathek. Dort findet ihr die Doku zum „Vulcán de Fuego“ in Guatemala. Euer Host Julia hat sich mit einem Forscher zum Science Talk getroffen: https://www.ardmediathek.de/video/science-talk/erdbeben-in-deutschland/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE5NjA2MzY



Unser Podcast-Tipp der Woche: Der neue Podcast „Sockenpuppenzoo – Angriff auf Wikipedia“ vom SWR: https://1.ard.de/sockenpuppe



Redaktion: Charlotte Grieser, Chris Eckardt und Christina Denk

Idee: Christoph König