„Sonnige Grüße“

Eine Kulturgeschichte der Postkarte



Es diskutieren:

Dr. Anett Holzheid, Medienwissenschaftlerin, ZKM Karlsruhe

Prof. Dr. Heiko Hausendorf, Linguist, Universität Zürich

Prof. Dr. Stephan Porombka, Kulturwissenschaftler, Universität der Künste Berlin

Gesprächsleitung: Norbert Lang

"Das Wetter ist schön, das Wasser warm und das Essen prima" - wer hat nicht schon selbst einmal eine ähnlich lautende Postkarte aus dem Urlaub verschickt? In Zeiten von WhatsApp und Facebook aber wirkt die Kombination aus Floskeln, kitschigen Palmen-Motiven und einer exotischen Briefmarke für die Daheimgebliebenen wie ein Ferien-Ritual aus einer längst vergangenen, analogen Welt.

Doch noch immer sendet fast die Hälfte aller deutschen Urlauber ihre Grüße in die Heimat per Postkarte. Warum sind Ansichtskarten auch in der Social-Media-Ära so beliebt? Was verraten die Motive und Texte über ihre Zeit? Und was reizt Künstler und Schriftsteller wie Jurek Becker oder Klaus Staeck an diesem Medium?



Buch zur Sendung:

Anett Holzheid, Das Medium Postkarte. Eine sprachwissenschaftliche und mediengeschichtliche Studie, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2011, EUR 59,80