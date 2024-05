Das zentrale Hochplateau ist durchschnittlich 800 Meter hoch. Im Nationalpark Chapada dos Veadeiros ragen Gebirgskämme sogar bis auf 1.700 Meter in die Höhe. Überall in diesen Bergen fallen Wasserfälle in tiefe Schluchten. Tafelberge, Hügel und Täler, weite Wiesen, Palmenhaine, frische Quellen, Bäche und natürliche Schwimmbecken ziehen viel Besuch in den Park.

