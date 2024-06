Blasmusik und Brass Bands – Vom Zapfenstreich bis Hip-Hop

Ob zur Kirmes, zur Beerdigung oder beim Zapfenstreich – schon seit dem Mittelalter spielen Bläserorchester auf. Anfangs waren Trompeter und Posaunisten vor allem in Militärkapellen aktiv, heute spielen in ganz Deutschland fast 500.000 Laien in Musikvereinen. Diese bereichern das kulturelle Leben auf dem Land und in Kleinstädten, ermöglichen Kindern einen kostengünstigen Zugang zu Instrumenten und stiften sozialen Zusammenhalt.

Dass Bläser und Bläserinnen modern klingen können, machen Bands wie "La Brass Banda" und "Jazzrausch" klar.

Manuskript zur Sendung