KZ-Überlebende Charlotte Grunow: "In die Welt hinausschreien, was wir erlebt haben"

In Deutschland hat sich die Verschreibung von Antidepressiva seit 1990 fast verachtfacht. Es braucht neue Wege in der Behandlung von Depressionen – da sind sich Forschende, Behandelnde und die Pharmaindustrie einig. Könnte Ketamin die Zukunft der Psychotherapie sein?

Auf einer Fortbildung zu Ketamin-Therapie in Barcelona treffen zwei völlig gegensätzliche Positionen aufeinander: Mario Scheib, der den klinisch-medizinischen Ansatz vertritt. Und Phil Wolfson, der mit psychedelischen Substanzen bereits ausgiebig experimentiert hat und nun eine spirituelle Ketamin-Zeremonie abhält. Außerdem erklärt Rick Doblin seine provokante These „Net zero trauma 2070“. Und: In dieser Folge gibt es mehrere Selbstversuche mit Ketamin – auch Host Yannic lässt sich Ketamin geben.

Eine vierteilige Story für Das Wissen von Pola.Berlin.

Produktion: Pola.Berlin – Yannic Hannebohn und Anna Scholz

Host: Yannic Hannebohn

Redaktion und Distribution SWR: Juliane Ziegler und Gábor Paál

Zusätzliches Reporting: Charlotte Witt und Freya Siewert.

Musik: Moritz Schuster

Regie und Schnitt: Jeff Emtman

Grafik: Britta Wagner

Factchecking: Nora Burgard-Arp

Skriptberatung: Fabian Federl

Weitere Mitarbeit: Elise Hulata

Der Ted Talk von Rick Doblin: The future of psychedelic-assisted psychotherapy | TED Talk: https://www.ted.com/talks/rick_doblin_the_future_of_psychedelic_assisted_psychotherapy

Interview mit John Krystal: Ketamine, depression, and your brain: https://www.youtube.com/watch?v=D6EHXOrOHb4

Unser Podcast-Tipp: 11KM: Der tagesschau-Podcast: https://1.ard.de/11KM_Podcast