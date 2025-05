Alexander von Linsingen übernimmt das Kommando über die Bugarmee

per Mail teilen

Alexander von Linsingen (1850 - 1935) übernimmt die Bugarmee mit der Zuversicht, dass die bewährten Führer und Truppen auch weiterhin die Armee zum Sieg und zur Vernichtung des Feindes führen werden.

Um die österreichisch-ungarischen Streitkräfte an der Ostfront zu unterstützen, wurden Anfang 1915 deutsche Truppen in die ungarischen Karpaten befohlen. Am 8. Juli 1915 wurden die Armeen umorganisiert.

Die wesentlichen Unternehmungen dieser Heeresgruppe waren die Beendigung der Offensive in Polen, das Aufhalten der russischen Brussilow-Offensive 1916 und im März 1918 ein tiefer Vorstoß nach Russland hinein bis Kiew.

Auftrag des Kaisers

Von Linsingen erklärt, dass der Kaiser ihn beauftragt habe, am 12. Juli 1915 die nach dem polnisch-ukrainischen Fluss Bug benannte Bugarmee zu übernehmen.

Am 31. März 1918 wurde die Heeresgruppe ebenso wie das Oberkommando der Bug-Armee aufgelöst.

Aufnahmedatum: 17.3.1918 (nachgesprochen)

Quelle: Deutsches Rundfunkarchiv (DRA)