Anthroposoph Rudolf Steiner – Verehrter Prophet, gefährlicher Ideologe

So nah war noch nichts menschengemachtes an der Sonne: Im Januar ist die NASA-Sonnensonde "Parker-Solar-Probe" in die Sonnenumlaufbahn eingetaucht. Was sie dort sucht und was wir überhaupt wissen über die Sonne, erzählt Michael Büker im Matinee-Gespräch. Interview: Monika Kursawe.