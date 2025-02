An Mumien schnuppern – so riecht es!

Diese Woche mit Sina Kürtz und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Eis am Stiel als Batterie (01:21)

- Tiere machen den besseren Job (12:21)

- 500 Jahre alte Toilette belegt Globalisierung (25:43)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Fraunhofer-Projekt FLX Kälte: https://flexkaelte.de/

Biber statt Bagger: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/biber-staudamm-tschechien-100.html

The strength of the Yellowstone trophic cascade after wolf reintroduction: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989425000290?via%3Dihub

American alligators (Alligator mississippiensis) as wetland ecosystem carbon stock regulators: https://www.nature.com/articles/s41598-025-87369-x

Paleoparasitological analysis of a 15th–16th c. CE latrine from the merchant quarter of Bruges, Belgium: Evidence for local and exotic parasite infections: https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/paleoparasitological-analysis-of-a-15th16th-c-ce-latrine-from-the-merchant-quarter-of-bruges-belgium-evidence-for-local-and-exotic-parasite-infections/0129A058DBFF38CF7A4E9882206B7949

Urinbasierter Recyclingdünger im Garten: https://u-cycle.de/

Die Folge mit den Unterhosen:

https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/rollo-runter-darum-sind-dunkle-raeume-besser-zum-schlafen/ard/10370061/



Unser Podcast-Tipp der Woche: Streitkräfte und Strategien – Das Update zum Krieg in der Ukraine, jetzt auch mit Blick in den Nahen Osten:

https://1.ard.de/Streitkraefte_und_Strategien



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder Signal oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König