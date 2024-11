Alte Spatzen granteln gern

Diese Woche mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Alieneier entdeckt? Woher die mysteriösen schwarzen Kugeln an australischen Stränden kommen (00:35)

- Riechen wir Pipi schneller als Rosen? (06:37)

- KI schlichtet Streit – ist das Modell zukunftsträchtig? (23:40)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Mysterious balls have washed up on Sydney beaches. What are tar balls – and what’s the risk? https://www.theguardian.com/australia-news/2024/oct/16/mysterious-balls-have-washed-up-on-sydney-beaches-what-are-tar-balls-and-whats-the-risk

The speed of smell is faster than expected: https://www.nature.com/articles/d41586-024-03351-z

AI can help humans find common ground in democratic deliberation: https://www.science.org/doi/10.1126/science.adq2852

Fakt ab Wie KI euer Bier noch besser macht: https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/wie-ki-euer-bier-noch-besser-macht/swr-kultur/13289989/

Fakt ab-Folge zu wissenschaftlichen Podcasts von einer KI: https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/hitradio-stoerfeld-so-aergert-starlink-die-astronomen/swr-kultur/13752385/



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König