Zeit mit sich allein zu verbringen ist entscheidend, um sich selbst zu verstehen, auszuprobieren und innerlich zu wachsen.

Psychologinnen und Therapeuten halten Alleinsein für eine bedeutende Fähigkeit. Sie kann davor schützen, in Abhängigkeiten zu geraten oder in Einsamkeit. Sich eine "Me Time" zu nehmen, heißt, sich bewusst zurückzuziehen.

Wie lernt man das in Zeiten ständiger Ablenkungen und Vorbehalten gegenüber dem Alleinsein?

