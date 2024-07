Vor fast 10 Jahren hat Staats- und Parteichef Xi Jinping in China die „Toiletten-Revolution“ ausgerufen. Seitdem ist in Pekings Hock-Toiletten High-Tech eingezogen: An manchen Orten gibt es Klopapier per Gesichtserkennung und einen Gesundheitscheck per QR-Code am Pissoir.