Neujahrskonzert „Freunde, das Leben ist lebenswert!“

Am Neujahrstag 2025 dirigiert Pietari Inkinen das SR/SWR-Radio-Orchester aus Saarbrücken/Kaiserslautern in einem emotionalen Konzertabend, der Ouvertüren und Arien von Richard Wagner und Franz Lehár vereint und das Publikum mit Liebe und Leidenschaft ins neue Jahr führt.

Sopranistin Olga Beszmertna © SWR SWR

Das Programm reicht von Wagners Meistersinger-Ouvertüre und Gralserzählung bis hin zu den leidenschaftlichen Arien aus "Tannhäuser" und "Der fliegende Holländer", und mündet in Lehárs exotischer Operette "Das Land des Lächelns". Diese Operette, die 1929 in Berlin Premiere feierte und zu den beliebtesten Werken Lehars zählt, erzählt die Geschichte einer Wiener Gräfin, die sich in einen chinesischen Prinzen verliebt und ihm nach China folgt. Ihre Liebe wird dort durch kulturelle Unterschiede und gesellschaftliche Erwartungen auf die Probe gestellt, was das Werk zu einem emotionalen Höhepunkt des Abends macht.



Programm und Solisten:

Werke von Richard Wagner, Franz Lehár, Emil Nikolaus von Reznicek und Emmerich Kálmán

Olga Beszmertna Sopran

Peter Sonn Tenor

Pietari Inkinen Dirigent

Roland Kunz Moderation

Deutsche Radio Philharmonie des SR / SWR

Pietari Inkinen Pressestelle Andreas Zähler

Pietari Inkinen

Der finnische Dirigent Pietari Inkinen, seit 2017 Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie und mit einer beeindruckenden internationalen Karriere, widmet sich insbesondere spätromantischen Werken von Sibelius, Dvořák und Wagner. Inkinens Studium an der Sibelius-Akademie und der Kölner Musikhochschule führte zu Engagements mit führenden Orchestern weltweit, darunter das New Zealand Symphony Orchestra, die Prager Symphoniker und das Japan Philharmonic Orchestra, sowie zu Auszeichnungen wie dem Helpmann Award und dem Green Room Award.

Konzertinfos

Mittwoch, 1. Januar 2025, 18 Uhr, Rheingoldhalle Mainz

SWR Kultur sendet das traditionelle Neujahrskonzert vom 1. Januar zu einem späteres Zeitpunkt im SWR Kultur Mittagskonzert. Anschließend ist es online abrufbar unter swrkultur.de.

Weitere Infos und Tickets bei Mainz Klassik – Die Agentur