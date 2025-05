Mainzer Musiksommer

Erleben Sie hochkarätige Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers, der in den historischen Kirchen und Bauten der Stadt stattfindet, ob in St. Stephan mit seinen beeindruckenden Chagall-Fenstern oder in der Aula des bischöflichen Priesterseminars: Lassen Sie sich von der Aura Mainzer Geschichte in Verbindung mit lebendiger Musik begeistern.

Sendungen in SWR Kultur

SWR Kultur zeichnet vier Konzerte auf, die zu einem späteren Zeitpunkt im Radioprogramm SWR Kultur gesendet und auf SWRKultur.de online gestellt werden.



Sa 12. Juli: Festkonzert mit der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Fr 18. Juli: Baroque Pleasures

Di 22. Juli: Duo Fliedl & Djoric

Di 5. August: Traum von Spanien