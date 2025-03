per Mail teilen

Ruhelos tigert der Großwesir durch seinen Palast. 35 Jahre lang hat er regiert; jetzt ist er alt geworden. Fünfzehn Tage lang nimmt er sich Zeit, um die Kunst der Tyrannei an seinen Neffen weiterzugeben.

Stojan Michailowski (1856-1927) publizierte sein schmerzhaft wahres "Buch der Macht" im Jahr 1897. Die Herrschaft des Osmanischen Reiches über Bulgarien war vorbei, doch neue Machthaber bereits zur Stelle.



Der in Sofia geborene Autor Ilija Trojanow hat Stojan Michailowskis Versepos nun in eine kunstvolle deutsche Nacherzählung gebracht. Eine politische Satire, die aktueller nicht sein könnte.

Sendetermin: SWR Kultur vor Ort lesenswert Gespräch am 9.5.2025, 22.03 - 23.00 Uhr