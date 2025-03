Katharina Hagena liest aus ihrem neuen Roman "Flusslinien", der im März 2025 erscheint. "Flusslinien" erzählt von drei Menschen im Frühsommer: Von Margrit, die sich mit 102 tätowieren lässt. Von Luzie, die in einer Hütte am Fluss lebt und von Arthur, dem Fahrer.



Katharina Hagena kam 1967 in Karlsruhe zur Welt und wohnt in Hamburg. Mit ihrem Buch "Der Geschmack von Apfelkernen" gelang ihr ein internationaler Bucherfolg. Als Literaturwissenschaftlerin hat sie sich mit dem Lob des Singens genauso beschäftigt wie mit James Joyce.

Sendetermin: SWR Kultur vor Ort lesenswert Gespräch am 2.5.2025, 22.03 - 23.00 Uhr