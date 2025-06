per Mail teilen

Psalmen – seit fast 3000 Jahren werden sie gebetet und gesungen, erst von Juden und später auch von Christen, selbst der Koran erwähnt sie. Es sind poetisch kühne, bildgewaltige Dichtungen, flehende Gebete, dramatische Klagen, jubelnde Hymnen und alle werden sie König David zugeschrieben, dem wehrhaften und machtvollen Herrscher in den mythischen Anfangszeiten des Judentums. Einige der Psalmen aber reichen sogar noch weiter zurück und erzählen von einer Zeit, in der die heute verfeindeten Parteien in der Region ihre gemeinsamen kulturellen und kultischen Wurzeln haben.

