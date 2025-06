Dixit Dominus – Eröffnungskonzert

Prachtvoller könnte man das RheinVokal-Jubiläum nicht eröffnen: Die Rheinische Kantorei singt in Maria Laach Meilensteine der barocken Kirchenmusik aus Rom. Edzard Burchards leitet, Concerto Köln steuert den vibrierenden Originalklang bei, fünf Solisten glänzen in barocken Koloraturen. Händel war 22 Jahre jung, als er in Rom sein markerschütterndes „Dixit Dominus“ vollendete – der größte Geniestreich des Barockgenies aus Halle. Alessandro Scarlatti hatte nur noch vier Jahre zu leben, als er in seiner römischen Cäcilienmesse noch einmal alle Facetten seines reichen Stils aufblätterte. Generationenwechsel an den Ufern des Tiber.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt im Radioprogramm von SWR Kultur gesendet und auf SWRKultur.de online gestellt.