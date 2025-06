20 Jahre RheinVokal – Festival am Mittelrhein

Dixit Dominus – Eröffnungskonzert

Samstag, 21. Juni, 19 Uhr

Vulkanregion Laacher See, Abtei Maria Laach



The Clown

Sonntag, 6. Juli, 17 Uhr

Montabaur, Schloss Montabaur



SWR Kulturnacht – Genuss

Samstag, 12. Juli, 20 Uhr

Boppard, Stadthalle



Visions of Venus

Sonntag, 13. Juli, 19 Uhr

Ingelheim, kING



When the earth stands still

Samstag, 19. Juli, 19 Uhr

Andernach, Christuskirche



Grenzen der Menschheit

Sonntag, 20. Juli, 17 Uhr

Neuwied-Engers, Schloss Engers



Psalmen

Mittwoch, 23. Juli, 20 Uhr

Koblenz, St. Kastor

SWR Vokalensemble



The Golden Renaissance

Samstag, 26. Juli, 19 Uhr

Boppard, St. Severus



Händel Messias

Samstag, 16. August, 19 Uhr

Vulkanregion Laacher See, Abtei Maria Laach



Händel Hymnen

Sonntag, 17. August, 17 Uhr

Oberwesel, Liebfrauenkirche