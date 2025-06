Grenzen der Menschheit

Zum 50. Todestag von Dmitri Schostakowitsch stellt dieser Liederabend in Starbesetzung existenzielle Aspekte des Menschseins in den Mittelpunkt. Der Fokus liegt auf elf Gedichten von Michelangelo, die Schostakowitsch 1974, bereits tödlich erkrankt, vertont hat. Die Sammlung mutet an wie eine Rückschau auf sein Leben: ein Spiegel seines schwierigen Ringens um künstlerische Unabhängigkeit in der Stalin-Ära. Wie Michelangelo geriet auch Schostakowitsch in die Mühlen der Macht, wurde in die Rolle eines Repräsentationskünstlers gezwungen. Dazu passen die Lider von Strauss, Wolf und dem Wormser Rudi Stephan im ersten Teil. Wer könnte die Zerrissenheit der Suchenden, Getriebenen, Beladenen, aber auch die Überwindung der Pein in diesen Liedern berührender gestalten als Franz-Josef Selig, einer der weltweit führenden Sänger unserer Zeit, in Partnerschaft mit dem herausragenden Lied-Pianisten Ammiel Bushakevitz?

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt im Radioprogramm von SWR Kultur gesendet und auf SWRKultur.de online gestellt.