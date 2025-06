When the earth stands still

Das Ensemble Lyyra nimmt seit dem Debüt im Frühjahr 2024 bereits einen prominenten Platz in der internationalen Chorlandschaft ein. Gegründet wurde es von der VOCES8 Foundation mit dem Ziel, die Stimme der Frauen in der Chormusik zu fördern. Der Ensemblename bezieht sich auf die universale Harmonie der Musik und leitet sich von dem Sternbild ab, das Orpheus‘ berühmte Leier darstellt. Die Besetzung integriert sechs großartige Talente mit unterschiedlichen musikalischen Hintergründen, von der klassischen Gesangsausbildung über Jazz- und Popgesang bis hin zur volkstümlichen Musik diverser Traditionen. So entsteht ein beeindruckend reiches Spektrum an Klangfarben und ein dichter, unverwechselbarer Ensembleklang, der sich in diesem stilistisch außerordentlich vielseitigen Programm ideal vermittelt. Lyyra steht für emotionale, inspirierende und in jeder Hinsicht außergewöhnliche Auftritte.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt im Radioprogramm von SWR Kultur gesendet und auf SWRKultur.de online gestellt.