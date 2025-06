Händel Messias

Händel-Festspiele bei RheinVokal: Pater Philipp Meyer dirigiert den „Messias“ in der üppigen Instrumentierung von Mozart aus dem Jahr 1789. Von der Ouvertüre bis zum Amen, vom „Tröstet, Zion“ bis zum „Halleluja“ erzählt des größte aller Oratorien die Heilsgeschichte in Worten der Heiligen Schrift, in rührenden, tröstlichen, aufwühlenden Arien und in gewaltigen Chören.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt im Radioprogramm von SWR Kultur gesendet und auf SWRKultur.de online gestellt.