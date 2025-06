SWR Kulturnacht: Genuss – Gönn Dir was!

Feinsinnige und Gourmets gönnen sich was in der SWR Kulturnacht: Süße Erinnerungen und Madeleines in Lindenblütentee treffen auf die ultimativ letzte Delikatesse eines scheidenden Restaurantkritikers. Von einem Leben als Pflanze träumt eine Vegetarierin und recht manierlich benimmt sich eine Fliegenfamilie beim Ausflug in die Mülltonne. Zur Entdeckung der Currywurst durch Uwe Timm gibt’s T.C. Boyles Kamel-Rezept und Wilhelm Buschs Lob des guten Bratens.

Der Schauspieler Hans-Jochen Wagner und SWR Chefsprecherin Isabelle Demey begeben sich in der SWR Kulturtnacht auf die Suche nach dem puren Genuss. Am Klavier gönnt sich Jazzer, Komponist und Supervirtuosen Benyamin Nuss alle Facetten des spektakulären Geschmacks der ausgefallenen Art.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt im Radioprogramm von SWR Kultur gesendet und auf SWRKultur.de online gestellt.