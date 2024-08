Reiseplanung – die heißen Tipps vom Gamescom-Chef | mit Felix Falk vom GAME-Verband

Endlich wieder Gamescom! Daniel und Pat freuen sich schon riesig darauf endlich wieder ihre Koffer zu packen nach Köln zu fahren und die neuesten Videospiele zu zocken, nette und verrückte Leute zu treffen und den Gamescom-Vibe wieder einzuatmen. Aber vor der Anreise zur Gamecom, steht die erstmal die Vorbereitung an. Und zwar mit dem Gamescom-Experten überhaupt!

Zusammen mit Felix Falk, dem Geschäftsführer von „Game“, dem Verband der deutschen Gamesbranche, werfen die beiden schon mal einen Blick hinter die Kulissen der Gamescom 2024. Was erwartet die Besucher auf der Gamescom. Was ist neu? Welche Spiele werden auf der Gamescom am sehnlichsten erwartet? Und warum ist das Feeling auf der Gamescom so besonders?

Von Felix Falk gibt es noch ein paar echte Geheimtipps, wie man sich am besten auf einen Gamescom-Besuch vorbereitet und wo und wie man die Gamescom von zuhause am besten erleben kann. Neben diesem Gamescom Podcast, natürlich.

Felix Falk – was zockst du in deiner Freizeit und wie sieht deine Gamescom-Woche aus? (02:35)

Die Podcast-Wochenchallenge (06:40)

Community und Kultur auf der Gamescom (08:35)

Gamescom – früher und heute … (17:13)

Die Podcast-Tageschallenge (25:55)

Links:



Gamescom Homepage: https://www.gamescom.global/de

Gamescom bei Youtube: https://www.youtube.com/@gamescom1230

Instagram-Account der Gamescom: https://www.instagram.com/gamescom/?hl=de

GAME-Verband: https://www.game.de/

Felix Falk bei LinkedIn: https://de.linkedin.com/in/felix-falk-749138b6

Unser Podcast-Tipp von heute: 0630 – der News-Podcast: https://www.ardaudiothek.de/sendung/0630-der-news-podcast/79906662/

Reisegruppe Gamescom ist eine Produktion von SWR Kultur für die ARD.

Hosts und Produktion: Daniel Isengard und Patrick Schütz

Redaktion: Jakob Baumer und Chris Eckardt

Sounddesign: Markus Nolten

Grafik: Anna Glimm