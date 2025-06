Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Gewinnaktion „SWR Kultur Museumsquiz Mainzer Museumsnacht 2025“. Mit der Teilnahme erkennt der/die Teilnehmer/in ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

1. Veranstalter der Gewinnaktion ist der SWR.

2. Zu gewinnen ist eines von fünf DAB+ Radios.

3. Das Mindestalter für die Teilnahme an der Aktion ist 18 Jahre. Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

4. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen die Teilnehmenden im Teilnahmezeitraum am 14.06.2025 von 18 Uhr bis 00:00 Uhr das Museumsquiz durchspielen. In dieser Zeit müssen die Teilnehmenden 6 Fragen beantworten. Die Richtigkeit der Antworten beeinflusst die Gewinnchance nicht.

5. Die Gewinner/innen werden unter allen Teilnehmenden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Die Gewinner/innen werden telefonisch oder schriftlich benachrichtigt. Die Teilnahme erfolgt über ein Teilnahmeformular auf der Internetseite von SWR https://www.swr.de/swrkultur/veranstaltungen/quiz-museumsnacht-mainz-14-6-2025-100.html Die Teilnehmenden müssen den Teilnahmebedingungen dort zustimmen.

6. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt. Falls der/die Teilnehmer/in den Gewinn nicht annehmen kann oder will, informiert er/sie umgehend den SWR per E-Mail nelly.granson@swr.de



7. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke der Aktion genutzt und anschließend gelöscht. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen des SWR, abrufbar unter https://www.swr.de/datenschutz.



8. Mit der Teilnahme an der Aktion erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass der SWR über sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter ihrer Mitwirkung hergestellten Ton- bzw. Bildaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR-Fernsehen/Hörfunk und/oder der ARD-Programmfamilie ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere SWR.de) und/oder Media- bzw. Audiotheken des SWR, der ARD sowie über Drittplattformen (z. B. YouTube, Facebook, Instagram) auf Abruf (On-Demand und/oder Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf.



9. Der SWR behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzusagen, abzubrechen oder zu verschieben. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR zu.



10. Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund von der Aktion ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, der Manipulation, des Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstiger unerlaubter Handlungen vorliegt.



11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.