Diese Teilnahmebedingungen gelten für die SWR Online-Verlosung „SWR Podcastfestival 2025" vom 3. März 2025 um 9 Uhr bis zum 10. März 2025 um 12 Uhr. Mit der Teilnahme an der Online-Verlosung erkennen die Teilnehmenden ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

1. Der Veranstalter der Online-Verlosung ist der SWR. Verlost werden je 1 x 2 Tickets für folgende Einzelveranstaltungen des Festivals:

Freitag, 14. März

20 Uhr: Der Gangster, der Junkie und die Herrin – Jugendkulturzentrum Forum



Samstagnachmittag, 15. März

15:30 Uhr: Bromance Daddys – Alte Feuerwache

15:30 Uhr: Wine Wednesday – Jugendkulturzentrum Forum

Samstagabend, 15. März

20 Uhr: Trashologinnen – Alte Feuerwache

20 Uhr: Quarks Science Cops – Jugendkulturzentrum Forum

Sonntagnachmittag, 16. März

13.30 Uhr: Lachlabor – Alte Feuerwache

15.30 Uhr: Die Schule brennt mit Bob Blume – Alte Feuerwache

Sonntagabend, 16. März

20 Uhr: In Germany we don’t say – Alte Feuerwache



Änderungen vorbehalten!

2. Gewinngegenstand ist die Vermittlung von je 1 x 2 Tickets zugunsten der Gewinner*innen (siehe Punkt 1). Hierdurch werden keine vertraglichen oder sonstigen rechtlichen Beziehungen zwischen den Gewinner*innen und SWR begründet. Die Gewinner*innen akzeptieren, dass es sich bei der Veranstaltung nicht um eine von SWR verantwortete Leistung handelt. Verantwortlicher örtlicher Veranstalter für o. g. Veranstaltung ist



190a GmbH

Aachener Str. 233 - 237

50931 Köln



Für die Teilnahme an der Veranstaltung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters. Sonstige Aufwendungen (z. B. Kosten der An- und Abreise) sind nicht Gegenstand des Gewinns.

3. Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.





4. Zur Teilnahme an der Online-Verlosung müssen die Teilnehmenden das Online-Formular zur Online-Verlosung auf SWR.de/podcastfestival ausfüllen, die drei Fragen richtig beantworten und ihre personenbezogenen Daten wie Namen, E-Mail-Adresse und Wohnort angeben und den Teilnahmebedingungen zustimmen. Die Teilnehmenden gewährleisten, dass auch die jeweilige Begleitperson dem Vorstehenden zustimmt.





5. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Näheres zu den geltenden Datenschutzbestimmungen des SWR erfahren sie unter SWR.de/datenschutz.

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist vom 3. März 2025 um 9 Uhr bis 10. März 2025 um 12 Uhr möglich.

6. Mit der Teilnahme an der Online-Verlosung erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass der SWR über sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter ihrer Mitwirkung hergestellten Ton- bzw. Bildaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR Fernsehen bzw. Hörfunk und/oder in der ARD-Programmfamilie, ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere auf SWR.de) und/oder Mediatheken des SWR und der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) und über Drittplattformen (z. B. Youtube) auf Abruf (on demand und/oder als Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf. Die Teilnehmenden gewährleisten, dass auch die jeweilige Begleitperson dem Vorstehenden zustimmt.





7. Die Gewinner*innen werden unter allen Teilnehmenden, die das Online-Formular auf SWR.de vollständig und mit den richtigen Antworten ausgefüllt sowie den Teilnahmebedingungen zugestimmt haben, nach dem Zufallsprinzip ausgelost und telefonisch oder schriftlich benachrichtigt. Sofern die Gewinner*innen sich auf diese Benachrichtigung nicht innerhalb der vorgegebenen Frist zurückmelden, verfällt der Gewinn und es werden neue Gewinner*innen ermittelt. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der SWR nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.





8. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Tickets können nur zum festgelegten Zeitpunkt der Veranstaltung eingelöst werden. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.





9. Der SWR behält sich vor, die Online-Verlosung jederzeit ohne Vorankündigung abzusagen, abzubrechen oder zu verschieben. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist. Den Gewinner*innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR. Gleiches gilt, sofern der verantwortliche Veranstalter die Veranstaltung absagt, abbricht oder verschiebt. Insoweit wird auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des genannten Veranstalters verwiesen.





10. Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund von der Online-Verlosung ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, der Manipulation oder des Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstiger unerlaubter Handlungen vorliegt.





11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.