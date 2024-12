Die Schule brennt mit Bob Blume

per Mail teilen

Der letzte Pisa-Schock ist ein deutlicher Hinweis: Im Bildungssystem herrscht Reformstau. Es fehlen in absehbarer Zeit tausende Lehrkräfte bei gleichzeitig wachsender Bildungsungerechtigkeit. Auch Klima, Krieg, KI und Antisemitismus fordern die Bildung massiv heraus. Um es kurz zu machen: Die Schule brennt.Bob Blume ist Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spricht er im SWR Podcast „Die Schule brennt" einmal pro Woche mit Fachleuten. Gemeinsam versuchen sie, die Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es? Aber auch: welche Lösungen? Mit den Expert*innen diskutiert Bob Blume Themen wie das Lehramtsstudium und dessen Weiterentwicklung, die Arbeit an Brennpunktschulen oder die Digitalisierung an Schulen.