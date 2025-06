SWR Kultur bei der Mainzer Museumsnacht

Am 14. Juni 2025 lädt die Mainzer Museumsnacht von 18 bis Mitternacht dazu ein, die vielfältige Kulturlandschaft der Stadt zu entdecken. SWR Kultur ist mit einem Quiz vor Ort und verlost fünf DAB+ Radios.

Rund 35 Museen und Kultureinrichtungen öffnen ihre Türen, darunter das Naturhistorische Museum Mainz mit der Ausstellung „Insektomania“, die Kunsthalle Mainz mit „What is the dream that makes you dream?“ und das Landesmuseum Mainz. Besuchen Sie die Mainzer Museumsnacht und erleben Sie Kunst, Natur und Geschichte in einer einzigartigen Atmosphäre.

Museumsquiz: Entdecken, rätseln und gewinnen

Für alle Besucher und Besucherinnen der Mainzer Museumsnacht gibt es zusätzlich die Chance, mit SWR Kultur eines von fünf tollen DAB+ Radios zu gewinnen: Einfach bei unseren Kulturpartnern Kunsthalle Mainz und Landesmuseum sowie beim Naturhistorischen Museum oder bei SWR Kultur auf dem Domplatz unseren QR-Code suchen, mitquizzen und mit etwas Glück gewinnen.

Alle Informationen zur Mainzer Museumsnacht 2025 auf der Homepage der Stadt Mainz