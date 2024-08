Großes Finale! Das war die Gamescom 2024 | mit Sarah Kälberer von Rocket Beans TV

Die Reisegruppe Gamescom hat sich heute ein neues Plätzchen gesucht und wurde von von Game Two herzlich empfangen. Daniel und Pat sprechen mit Chefredakteur Tim Heinke über den Lieblingsplatz auf der Gamescom: die Indie-Arena-Booth und warum diese Area sooo wichtig ist für die Gaming-Szene.

Außerdem bestaunen die drei gemeinsam die Menschenmassen, die sich am vollsten Tag der Gamescom durch die Hallen und Gänge schieben und wir werfen auch nochmal einen Blick in das Cosplay Village auf der Gamescom.

Sprungmarken:

02:10 – Gamescom zu Ende für Tim

07:40 – Wochenchallenge: Schrittzähler-Battle

09:55 – Cosplay-Samstag

16:22 - Auflösung Tageschallenge: Anstehen für das Lieblings-Game

22:17 – Indie Arena – Die beste Halle?

30:49 – Das darf man nicht verpassen

32:44 – Tageschallenge: Merch-Shopping

Links:

Gamescom Homepage: https://www.gamescom.global/de

Youtube-Kanal von Game Two: https://www.youtube.com/channel/UCFBapHA35loZ3KZwT_z3BsQ

Youtube-Kanal von Rocket Beans TV: https://www.youtube.com/@ROCKETBEANSTV

Der ARD-Twitch Kanal: https://www.twitch.tv/ard?lang=de

Unser heutiger Podcast-Tipp: „Fakt ab! Eine Woche Wissenschaft“: https://www.ardaudiothek.de/sendung/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/94838882/

Habt ihr Challenges für uns, Fragen oder Anregungen? Schreibt uns auf podcasts@swrkultur.de

Reisegruppe Gamescom ist eine Produktion von SWR Kultur für die ARD.

Hosts und Produktion: Daniel Isengard und Patrick Schütz

Redaktion: Jakob Baumer und Chris Eckardt

Sounddesign: Markus Nolten

Grafik: Anna Glimm