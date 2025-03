Die sechs jungen Sängerinnen und Sänger des Gesangswettbewerbs "SWR Junge Opernstars 2025" stellen sich vor.

Alberto Robert wurde 1999 in Mexiko geboren und begann sein Gesangsstudium am Musikkonservatorium von Celaya. Er war nicht nur früh Mitglied des Mexico Opera Studio in Monterrey, sondern wurde auch in die Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" in Pesaro aufgenommen. 2021-24 war er Mitglied des Opernstudios der Staatsoper Stuttgart, jetzt hat er ins dortige Ensemble gewechselt.