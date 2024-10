Richard Wagner: "Tristan und Isolde"

Handlung in 3 Aufzügen

Tristan: Klaus-Florian Vogt

König Marke: Georg Zeppenfeld

Isolde: Camilla Nylund

Kurwenal: Martin Gantner

Melot: Sebastian Wartig

Brangäne: Tanja-Ariane Baumgartner

Ein Hirt: Attilio Glaser

Ein Steuermann: Lawson Anderson

Ein junger Seemann: Attilio Glaser

Herren des Sächsischen Staatsopernchores

Sächsische Staatskapelle Dresden

Leitung: Christian Thielemann



(Aufführungen vom Januar 2024 in der Semperoper Dresden)

Ist das noch eine Oper? Oder schon ein musikalisches Hör-Spiel? Ein knapp 4-stündiger, emotional-existenzieller Erregungszustand gar? "Tristan und Isolde" von Richard Wagner ist musikalische Entgrenzung und szenische Herausforderung in einem. 1995 brachte Marco Arturo Marelli das Musikdrama an der Semperoper in Dresden in einer Neu-Inszenierung heraus, die durch ihre ästhetische Zeitlosigkeit bestach. Knapp 30 Jahre später wurde diese Produktion mit Christian Thielemann am Pult der Sächsischen Staatsapelle Dresden wiederaufgenommen und mit Klaus-Florian Vogts Rollendebüt als Tristan.