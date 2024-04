Richard Strauss: "Intermezzo"

Eine bürgerliche Komödie in 2 Aufzügen

Hofkapellmeister Robert Storch: Thomas Johannes Mayer

Christine, seine Frau: Maria Bengtsson

Anna, die Kammerjungfer: Anna Schoeck

Baron Lummer: Thomas Blondelle

Kapellmeister Stroh: Clemens Bieber

Notar: Markus Brück

Frau des Notars: Nadine Secunde

Kommerzienrat: Joel Allison

Justizrat: Simon Pauly

Kammersänger: Tobias Kehrer

Therese: Lilit Davtyan

Orchester der Deutschen Oper Berlin

musikalische Leitung: Sir Donald Runnicles



(Premiere vom 25. April 2024 in der Deutschen Oper Berlin)

Der Stoff ist zeitlos. Ein fehlgeleiteter Brief einer Dame von zweifelhaftem Ruf sorgt für Unruhe im häuslichen Frieden. Es geht um Missverständnisse, Verwechslungen und eine Paarbeziehung am Rande des Scheiterns, eine "kleine Eheoper", wie der Komponist sein Werk selbst beschrieben hat. Richard Strauss brachte mit diesem Stoff kaum verhüllt sein eigenes Eheleben auf die Bühne. Die Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin ist der zweite Teil einer Richard-Strauss-Trilogie unter der musikalischen Leitung von Sir Donald Runnicles und in der Regie von Tobias Kratzer, die verschiedene Stadien einer Paarbeziehung beleuchtet.