per Mail teilen

Tragödie in einem Aufzug



Klytämnestra: Michaela Schuster

Elektra: Nina Stemme

Chrysothemis: Elza van den Heever

Aegisth: Wolfgang Ablinger-Sperrhacke

Orest: Johan Reuter

Der Pfleger des Orest: Anthony Robin Schneider

Die Vertraute: Serafina Starke

Die Schleppenträgerin: Anna Denisova

Ein junger Diener: Lucas van Lierop

Ein alter Diener: Andrew Harris

Erste Magd: Katharina Magiera

Zweite Magd: Marvic Monreal

Dritte Magd: Alexandra Ionis

Vierte Magd: Dorothea Herbert

Fünfte Magd: Lauren Fagan

Prager Philharmonischer Chor

Berliner Philharmoniker

Leitung: Kirill Petrenko



(Aufführungen vom 23., 26. und 31. März 2024 im Rahmen der Osterfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden)

Als "lächerliche Finsternis" lässt sich dieses schwarze Loch als Oper nun wahrlich nicht bezeichnen. In Richard Strauss' und Hugo von Hofmannsthals Tragödie "Elektra" soll durch einen Muttermord wieder Licht in eine tyrannische, angstbeherrschte Finsternis einziehen. Herausgekommen ist ein Werk der Opernextreme, das man nicht oft wiederholen kann. Insofern besitzt die Aufführung bei den Osterfestspielen in Baden-Baden durchaus Einmaligkeit, auch mit Blick auf eine exzellente Besetzung und den Berliner Philharmonikern als Orchester im Graben unter der musikalischen Gesamtleitung von Kirill Petrenko.

ARD Oper vom 20.4.2024 | Richard Strauss: "Elektra"