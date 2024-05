Zwischenbilanz – Hörenswerte Neuerscheinungen

Von Vanessa Wohlrath

Die Hälfte des Jahres ist an Pfingsten schon fast um. Schauen wir also zurück auf die bisherigen Veröffentlichungen aus Global Pop und Jazz. Zwar bleiben wir abseits des Mainstreams, eine Prognose für die Bestenlisten 2024 darf es aber trotzdem geben.

Musikliste



Lucy Rose:

Could you help me

Lucy Rose

Ensemble



Mei Semones:

Tegami

Mei Semones (Vocal)

Ensemble



Jessica Pratt:

World on a string

Jessica Pratt



Natascha Rogers:

The wound

Natascha Rogers

Ensemble



Alex Garcia, Molly Lewis, Sal Samano, Thomas Brenneck:

Crushed velvet

Molly Lewis (Pfeifen)

Backgroundchor

Thee Sacred Souls



Dimitri Tiomkin, Ned Washington:

Wild is the wind

Orbit Kid



Conor J. O'Brien:

That Golden Time

Villagers



Damon Mcmahon:

Purple land

Amen Dunes



Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Brian Bates, Nathan Ferraro, Raphael Saadiq:

Texas Hold 'Em

Beyoncé (Vocal)

Ensemble



Philipp Auer, Milena Klien, Adele Ischia, Hjörtur Hjörleifsson:

Kinder

Endless Wellness



Sevi Landolt, Daniel Bachmann:

Io sempre si tu

Klaus Johann Grobe



Liraz Charhi Avni, Tomer Zuk, Itamar Weinstein:

Haarf

Liraz (Vocal)

Ensemble



Laura Lee, Mark Speer, Donald “dj” Johnson:

Todavía viva

Khruangbin