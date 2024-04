Die Sendung SWR2 Tandem gibt es in der bisherigen Form nicht mehr. Von 18:30 Uhr bis 20 Uhr läuft seit dem 15. April SWR Kultur am Abend. Darin werden Sie weiterhin tiefgehende Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten finden – in der Regel gegen 19:30 Uhr, dann unten dem Namen „Gast vor acht“.

Diese Gespräch finden Sie ab jetzt hier. Was Menschen bewegt Vor acht am Abend sitzen Gast und Moderator mit Gespräch und Musik auf dem Tandem und reden über das, was den Menschen jetzt bewegt, wofür er sich heute einsetzt, was er erfahren hat und was er sich vornimmt. Ob kulturell, sozial oder politisch, ob wissenschaftlich oder künstlerisch, ob routiniert oder mit der Neugier des Beginnens: ein Gast, seine Sicht und seine Geschichte im Gespräch. Schreiben Sie uns! E-Mail: tandem@swr.de