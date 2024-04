per Mail teilen

Es ist wie beim Musikmachen: Wer den Überblick verliert, verliert sich selbst. Deshalb finden Sie hier all unsere Sendeformate und erfahren, was dahintersteckt.



Jazz Session

Dienstag, 20.00 – 21.00 Uhr

Live-Jazz aufgenommen in Clubs aus der Region, auf internationalen Festivals oder entdeckt im SWR-Archiv. Mindestens einmal im Monat führt sie diese Sendereihe unter dem Motto „Homezone“ an die vielen verschiedenen Orte, an denen der Jazz im Südwesten zu Hause ist.

NOWJazz

Mittwoch, 21.00 – 22.00 Uhr

Im NOWJazz spüren wir der Lebendigkeit von Neuem nach. Wir beleuchten aktuelle Trends und Strömungen – unterhaltsam, kritisch, neugierig.

Big Time Jazz

Sonntag, nach dem Hörspiel

Unsere Wundertüte – je nach der uns zur Verfügung stehenden Sendedauer können Sie hier entweder entspannt ein paar Minuten Musik oder kompakte, unterhaltsame Sendungen zu den unterschiedlichsten Jazzthemen genießen.

Jazztime

Sonntag, 22.00 – 23.00 Uhr

Sonntags nehmen wir uns Zeit für die einflussreichsten Musikerinnen und Musiker der Jazzgeschichte – von New Orleans bis Heidelberg.

Jazz vor sechs

Montag – Samstag, 17.50 – 18.00 Uhr

Ob historische Dixie-Band oder TripHop-Newcomer – hier liefern wir Ihnen handverlesenen Jazz, zu dem Sie die Seele baumeln lassen oder mittanzen können.

Jazz vor elf

Montag – Freitag, 21.50 – 23.00 Uhr

Für Freunde des experimentelleren Jazz und solche, die es werden wollen – hier finden Sie Musik fernab des Mainstream, sorgfältig von uns für Sie ausgewählt.

Jazz auf SWR Kultur live erleben SWR Kultur veranstaltet regelmäßig das SWRNEWJazz Meeting, das legendäre Klanglabor des Südwestrundfunks für improvisierte Musik. Es gibt seit mehr als 50 Jahren Musikerinnen und Musikern Raum, neue Ideen zu entwickeln. Bei den Donaueschinger Musiktagen ist jährlich die NOWJazz Session eine Plattform für zeitgenössisch-kühne Sounds aus den Grenzbereichen des Jazz. Der Südwestrundfunk vergibt alljährlich gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz den mit 15.000 Euro dotierten SWR Jazzpreis, die älteste Jazzauszeichnung im deutschsprachigen Raum. Außerdem sind wir mit unserem Ü-Wagen in den Clubs und bei Festivals präsent, senden Mitschnitte aus der Region, z.B. vom Jazzfestival Esslingen und vom Akut-Festival in Mainz. Alljährlich richtet SWR Kultur das Preisträgerkonzert zum Landes-Jazzpreis Baden-Württemberg aus.