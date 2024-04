„Alien Pop Music“ sei Musik für die Außenseiter, für diejenigen, die auf dem Planeten sich fremd und seltsam fühlen, so beschreibt Blixa Bargeld, Gründer und Sänger von den Einstürzenden Neubauten, den von ihm geprägten Begriff, der das neue Album „Rampen (apm: alien pop music) beschreibt.

Das Album zeigt eine Palette an vielseitigen Klängen: laut und leise, Flüstern und Grollen, Instrumenten, Bohrhammer und Krach–Eruptionen.

In „Rampen“ koexistieren akustische Gegensätze, die ein komplexes Universum bilden: das von den Einstürzenden Neubauten.