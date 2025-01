Dominik Beykirch dirigiert das SWR Symphonieorchester

Farbenfrohes Feuerwerk

Leidenschaft und Lässigkeit, Klassik und Jazz, Symphonieorchester und Big Band, New York, Moskau und Paris treffen sich in diesem Silvesterkonzert zu einem farbenfrohen Feuerwerk.

Am Pult: der junge Dirigent Dominik Beykirch, Musikdirektor der Staatskapelle Weimar. Am Saxofon: Libor Sima, Solofagottist des SWR Symphonieorchesters, fantasievoller Arrangeur und Allround-Musiker.

Am Klavier: Frank Dupree, ebenfalls ein Allrounder, der gerade eine Doppelkarriere als Pianist und Dirigent macht, mit Schwung und traumwandlerischer Sicherheit zwischen verschiedenen Stilen wandelt und gerade mit seinen spektakulären Aufnahmen der Klavierwerke von Nikolai Kapustin für Aufsehen sorgt.

Programm und Mitwirkende

Leonard Bernstein:

Ouvertüre zur Operette "Candide"

Michel Legrand:

"You Must Believe in Spring", bearbeitet von Libor Sima

Joseph Kosma:

"Autumn Leaves", bearbeitet von Libor Sima

George Gershwin:

"Ein Amerikaner in Paris"

Nikolai Kapustin:

Klavierkonzert Nr. 2 op. 14

Leonard Bernstein:

Sinfonische Tänze aus dem Musical "Westside Story"

Mitglieder der SWR Big Band

Libor Sima (Saxofon)

Frank Dupree (Klavier)

Leitung: Dominik Beykirch

Nicole Köster, Moderation

Liveübertragung aus dem Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle