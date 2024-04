per Mail teilen

In unterschiedlichen Formaten bieten SWR Kultur und das SWR Fernsehen Besprechungen und Berichte zu aktuellen Neuerscheinungen, wichtigen Autoren und Themen des Buchmarktes.

SWR Bestenliste

Jeden ersten Sonntag im Monat, 17.05 Uhr bis 18.00 Uhr

Carsten Otte diskutiert mit Jurymitgliedern über Bücher der aktuellen SWR Bestenliste.

lesenswert Magazin

Sonntags, 17.05 Uhr bis 18.00 Uhr

Das Magazin für aktuelle Literatur. Romane und Sachbücher, Graphic Novels und Krimis – unsere Kritiker und Kritikerinnen machen sich auf die Spur der Neuerscheinungen und berichten aus dem Literaturbetrieb.

lesenswert Feature

Sonntags, 14.05 Uhr bis 15.00 Uhr (10 mal im Jahr)

Eintauchen in die Welt der Literatur. Hören, was Schriftstellerinnen und Schriftsteller bewegt. Erfahren, wie Romane von den brennenden Themen der Gegenwart erzählen. Und Klassiker neu entdecken. Einmal im Monat erkundet das SWR2 lesenswert Feature literarische Tiefenschichten – kunstvoll und unterhaltsam.

lesenswert Gespräch

Freitags, Sendeplatz VOR ORT 22.05 Uhr bis 23.00 Uhr (20 mal im Jahr)

In SWR2 lesenswert Gespräch geben Autorinnen und Autoren unterhaltsam und spannend Auskunft über ihre neuen Romane, Erzählungen und Gedichte.

SWR Kultur Hörbuch

online auf SWRKULTUR.de und in der ARD Audiothek

Die Welt der Literatur. Namhafte Sprecherinnen und Sprecher lesen Neues, zu Entdeckendes, Überraschendes, Vergessenes und die Klassiker.

lesenswert Kritik

Montags bis freitags, 15.55 Uhr bis 16.00 Uhr

Orientierung für leidenschaftliche Leser: Täglich eine Rezension zu neuen Sachbüchern und neuer Belletristik.

lesenswert im SWR Fernsehen

Donnerstags, 23.15 Uhr

Moderator Denis Scheck stellt Autoren und ihre Bücher im Gespräch vor. Außerdem sprechen interessante Zeitgenossen in der Rubrik "Mein Leben in drei Büchern" über Bücher, die sie in ihrem Leben geprägt und beeindruckt, ja sogar beeinflusst haben. Schriftsteller zeigen sich im "lesenswert"-Fragebogen von ihrer privaten Seite: Er verrät mehr über sie als manches Interview.

Viermal im Jahr trifft sich das „lesenswert-Quartett“ – ein lebhafter Disput um Bücher, moderiert von Denis Scheck, feste Mitglieder sind Ijoma Mangold und Insa Wilke. Dazu wird jeweils ein Gast eingeladen.

