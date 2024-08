Neue Musik aus Griechenland

Ensemble Aventure

Vasiliki Krimitza:

Collider

Vasiliki Kourti-Papamoustou:

Duo für Viola und Violoncello

Dimitrios-Nikolaos Stavrou:

Αλλοίωσις (Alloíōsis, Veränderung)

Irini Amargianaki:

It's all greek to me (UA)

Minas Borboudakis:

Photonic constructions I

(Konzert vom 17. April 2024 in der Elisabeth-Schneider-Stiftung, Freiburg)