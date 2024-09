Musik an den Rändern des Jazz oder Blue Notes in vielen Farben – das bieten Ihnen die beiden Sendungen Jazz and More bzw. Blues'n'Roots.

Jazz and More und Blues'n'Roots sind eine Koproduktion von hr2-kultur und SWR Kultur. Alle aktuellen Folgen finden Sie – zusammen mit weiteren Jazz-Sendungen von hr2-kultur – zum Nachhören in der ARD Audiothek.

Die Musiklisten der aktuellen Folgen stehen Ihnen in unserem Programmkalender zur Verfügung:

SWR Kultur Programmkalender