Laura Lootens spielt mediterrane Gitarrenmusik in Kempen

NRW Kammerkonzerte

Laura Lootens (Gitarre)

Joaquin Malats:

„Serenata Española“

Isaac Albéniz:

„Cádiz“

„Asturias“

Joaquín Rodrigo:

„Invocation y danza“

Niccolò Paganini:

„Grande Sonata für Gitarre A-Dur“ (Auswahl)

Nuccio D' Angelo:

„Due Canzoni Lidie“

Mario Castelnuovo-Tedesco:

„Capricho Diabolico“

(Konzert vom 14. Juni 2024 in der Paterskirche, Kempen)

2022 gewann Laura Lootens den ersten Preis bei einem der wichtigsten Gitarrenwettbewerbe der Welt, beim „Andrés Segovia Wettbewerb“ im spanischen Andalusien. Seit ihrem 22. Lebensjahr unterrichtet sie an der Münchner Musikhochschule. In Kempen am Niederrhein spielte Laura Lootens in der andächtigen Umgebung der Paterskirche ein Nachtkonzert, in dem sie legendäre spanische und italienische Komponisten einander gegenübergestellte. Hochvirtuos und gefühlvoll zugleich bot Laura Lootens packende Landschaftsbeschreibungen, patriotische Klänge, Experimentelles, Witziges oder auch Diabolisches.