Julian Burmeister ist Autor bei SWR Kultur und moderiert SWR Kultur am Mittag. Außerdem betreut er die Sendungen der aktuellen Kultur als Redakteur.

Sehr gerne reist er auch als Reporter durch den Südwesten und befragt Kulturschaffende aller Sparten, vor allem nach dem, was sie antreibt.

Ihn jedenfalls treibt die Faszination des Radios an. Weil es ihm das gibt, was Fernsehen und Internet nie haben werden: Die Eigenschaft, bei Hörenden live und unerwartet Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Selbst ein Podcast wird im Netz nach eigenen Interesse ausgewählt – im Radio weiß man jedoch vorher nie genau, was sich die Kollegen ausgedacht haben. Ein Geheimnis, das auch der Sendeplan nicht verderben kann.